Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Passanten angegriffen; Gasaustritt in Firma; Betrug über Messengerdienst; Autos aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag bei Trochtelfingen leicht verletzt worden. Ein 55-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit einem Opel Insignia auf dem Talweg, K 6736, von Steinhilben herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur B 313 übersah er den entgegenkommenden Peugeot eines 62 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden verletzten Fahrer. (ms)

Esslingen (ES): Brand einer Papiertonne

Zum Brand einer Mülltonne sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend in die Neckarstraße ausgerückt. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte kurz vor 20 Uhr, dass die in einem Hinterhof abgestellte Papiertonne in Flammen stand und verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Bis zu deren Eintreffen hatten bereits mehrere weitere Zeugen versucht, den Brand mit Hilfe von Wasserflaschen und Eimern zu löschen. Die Feuerwehr setzte die Löscharbeiten fort. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind noch nicht bekannt. (rn)

Ostfildern-Scharnhauser Park (ES): Passanten angegriffen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach zwei unbekannten Männern, die am Montagabend in der Edith-Stein-Straße einen 55-Jährigen angegriffen haben. Das spätere Opfer war gegen Mitternacht von der U-Bahn Haltestelle Scharnhauser Park herkommend auf der Edith-Stein-Straße unterwegs, als er auf der Landschaftstreppe von zwei maskierten Männern angegriffen und unter Vorhalt eines Küchenmessers zur Herausgabe von Bargeld und seinem Mobiltelefon aufgefordert wurde. Als sich der 55-Jährige weigerte, kam es zu einer Rangelei in deren Verlauf der Mann stürzte. Beide Angreifer flüchteten daraufhin in Richtung der U-Bahn Haltestelle. Von Zuhause aus alarmierte der Geschädigte anschließend die Polizei, wobei er zudem eine oberflächliche Stichverletzung an seinem Rücken feststellte, die vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurde. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Beide Angreifer werden als etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Beide sollen mit Tüchern maskiert gewesen sein. Der Rädelsführer war etwa 180 Zentimeter groß, trug eine Kapuze und hatte ein weißes Emblem auf dem Maskierungstuch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 oder das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3 entgegen. (cw)

Mössingen (TÜ): Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Erheblich alkoholisiert war ein 38-Jähriger, der am frühen Dienstagmorgen auf der Breite Straße im Tunnel einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war kurz vor zwei Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Breite Straße von der Freiherr-vom-Stein-Straße herkommend unterwegs. Im Tunnel krachte er zunächst gegen die rechte Tunnelwand von der der Wagen abgewiesen wurde und im weiteren Verlauf gegen die linke Wand prallte, bevor sein Wagen auf der Gegenfahrspur liegen blieb. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Unfallaufnahme war bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Dabei stellte sich zudem heraus, dass dem 38-Jährigen bereits im vergangen Jahr die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Er muss sich jetzt nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein Opel, an dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Rottenburg (TÜ): Mehrere Verletzte nach Gasaustritt in Firma

Sechs Personen mussten am Montagnachmittag nach dem Gasaustritt an einem Fahrzeug in einer Firma in der Rottenburger Felix-Wankel-Straße in umliegende Kliniken gebracht werden. Gegen 13.30 Uhr wurden der Integrierten Leitstelle mehrere verletzte Mitarbeiter der Firma mitgeteilt. Eine 51-jährige Frau sowie fünf Männer im Alter von 37 bis 64 Jahren mussten daraufhin ärztlich versorgt und mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser gebracht werden. Ersten Ermittlungen nach war Kohlenmonoxid an einem Gabelstapler ausgetreten und hatte für stark erhöhte Werte in dem Firmenkomplex gesorgt. Dieser musste im Anschluss von der Feuerwehr belüftet werden. Der Gabelstapler wurde für eine Begutachtung sichergestellt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot am Unglücksort. (ms)

Tübingen (TÜ) / Albstadt (ZAK): Über Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Kriminelle haben im Laufe des Montags eine 64 Jahre alte Frau aus Tübingen und eine 60-Jährige aus Albstadt jeweils um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Beide Frauen erhielten eine WhatsApp-Nachricht von einer ihnen unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihre vermeintliche Tochter ausgab. Anschließend forderte der Betrüger die beiden Geschädigten auf, eine vierstellige Summe zu überweisen, da das Geld dringend benötigt werden. Dem kamen beide Frauen nach und überwiesen den Betrag. Später flog der Betrug auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (rn)

Balingen (ZAK): Autos aufgebrochen

Gleich zwei Autos sind am späten Montagabend im Balinger Stadtteil Weilstetten von Unbekannten aufgebrochen worden. Zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr hebelten sie an einem in der Tieringer Straße geparkten Jaguar eine Scheibe auf, wobei sie die Alarmanlage des Autos auslösten und die Flucht ergriffen. Auf die gleiche Art und Weise drangen sie im selben Zeitraum in einen auf einem Feldweg in der Verlängerung der Friedenstraße abgestellten Fiat ein und durchsuchten das Handschuhfach. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell