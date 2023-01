Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Silvesterbilanz, Verkehrsunfälle, Einbrüche, Raub, Fahrzeugaufbrüche

Reutlingen (ots)

Silvesterbilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen

In der Silvesternacht kam es in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und dem Zollern-Alb-Kreis zu etwa 460 Polizeieinsätzen, bei denen vielfach der übermäßige Alkoholkonsum Ursache für das polizeiliche Einschreiten war. Insbesondere bei zahlreichen Körperverletzungsdelikten und Streitigkeiten, teilweise auch im häuslichen Bereich, waren die Beteiligten alkoholisiert. Insgesamt waren 49 überwiegend kleinere Brände, zumeist ausgelöst durch Silvesterfeuerwerk zu verzeichnen. Von den Bränden waren überwiegend Mülleimer, Altkleidercontainer, Hecken und pflanzliche Einfriedungen, teilweise aber auch Inventar auf Balkonen betroffen. Weiterhin gelangte eine größere Anzahl von Sachbeschädigungen zur Anzeige. In einigen Fällen sahen sich die einschreitenden Einsatzkräfte nicht zitierfähigen Beleidigungen ausgesetzt oder wurden mit Böllern beworfen bzw. mit Raketen beschossen. Insgesamt vier Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen trugen leichte Verletzungen zumeist in Form von Knalltraumen davon.

In Reutlingen geriet um 00.36 Uhr in der Wilhelmstraße zwischen zwei Gebäuden ein Kartonagenlager in Brand, welcher auf die Gebäude überzugehen drohte. Der Feuerwehr gelang es mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften, den Brand auf seinen Entstehungsort zu begrenzen. Lediglich eine Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Gegen 02.45 Uhr wurde in der Gustav-Schwab-Straße ein brennender Mülleimer gemeldet. Auch hier drohte der Brand auf einen Carport und ein Gebäude überzugreifen. Das rasche Eingreifen der Feuerwehr Reutlingen verhinderte auch hier einen größeren Schaden. Die Hauswand des Gebäudes wurde nur äußerlich beschädigt.

In der Esslinger Röntgenstraße warf eine männliche Person gegen 00.05 Uhr gezielt Feuerwerkskörper auf eine Personengruppe. Eine 23 -jährige Frau und ein 32 -jähriger Mann erlitten hierdurch ein Knalltrauma.

Um 02.30 Uhr wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Flandernstraße ein Kellerbrand gemeldet. In einem Müllraum im Keller war eine Papiertonne in Brand geraten. Die Feuerwehr Esslingen konnte die Papiertonne ablöschen und ins Freie verbringen. Anschließend wurden die Kellerräume und das Treppenhaus gelüftet. Alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Altbach/ES: Bereits gegen 14.45 Uhr fanden ein 9 -jähriger und ein 11 -jähriger Junge beim Fußballspielen auf dem Sportplatz eine nicht abgebrannte Silvesterrakete. Beim Versuch, diese anzuzünden, explodierte sie in der Hand des 9 -Jährigen. Auch der 11 -Jährige erlitt leichtere Verletzungen durch umherfliegende Teile. Beide Kinder wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.

In Rottenburg wurden gegen 00.30 Uhr drei Fensterscheiben eines Geschäftes in der Graf -Wolfegg-Straße unter anderem mit einer abgebrannten Feuerwerksbatterie eingeworfen, wobei Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro entstand. Die drei mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 20 und 21 Jahren gelangen wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

Reutlingen (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag kurz nach 18.00 Uhr in Betzingen gekommen. Der 68 -jährige Fahrer eines Pkw BMW X3, welcher einen Tandemanhänger mit aufgeladenem Pkw zog, befuhr die Hoffmannstraße von Degerschlacht kommend talwärts, als sich die komplette abnehmbare Anhängerkupplung vom BMW löste. Der Anhänger mit dem aufgeladenen Pkw machte sich hierauf selbstständig, geriet nach links und prallte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Renault Scenic zusammen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls durch einen Gartenzaun und eine Hecke auf ein anliegendes Grundstück geschoben. Ein im Renault auf der Rückbank mitfahrender 29 -jähriger Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde, ebenso wie die 29 -jährige Fahrerin sowie ein mitfahrendes 2 Monate altes Kind mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 23.000 Euro. Zur Klärung, warum sich die Anhängerkupplung vom Zugfahrzeug löste, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben dem Rettungsdienst, welcher mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz war, befand sich die Feuerwehr Reutlingen mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Esslingen (ES): Geschlagen und Handtasche geraubt

Am Sonntag kurz nach 05.00 Uhr sind eine 19 -jährige Frau und ihr 23 -jähriger Begleiter in der Alleenstraße von einer Gruppe von fünf bis neun Personen körperlich angegangen worden. Die Geschädigten wurden mit Schlägen und Tritten traktiert. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe, von welcher keine nähere Beschreibung vorliegt, unter Mitnahme der Handtasche der 19 -Jährigen. Die Frau und ihr Begleiter erlitten leichte Verletzungen, welche in einer Klinik medizinisch versorgt wurden.

Nürtingen (ES): Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw Mini Cooper hat am Samstag gegen 20.50 Uhr in der Zugäckerstraße in Fahrtrichtung Neckar einen Verkehrsunfall verursacht, bei welchem Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstanden ist. Sie stieß mit ihrer linken Fahrzeugseite gegen einen geparkten Pkw Dacia Sandero, welcher durch die Wucht des Aufpralls gegen einen dahinter geparkten Pkw Hyundai geschoben wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 21 -Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Neuffen (ES): Fahrzeug aufgebrochen

In der Zeit von Freitag 30.12.22 bis Samstag 31.12.22,10.20 Uhr ist in der Albstraße an einem Firmenfahrzeug der Marke Ford die Scheibe eingeschlagen worden. Hiernach konnten der oder die Täter die Schiebetür entriegeln und aus dem Fahrzeug mehrere Elektroarbeitsgeräte im Wert von ca. 2000 Euro entwenden

Owen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Eine böse Überraschung erlebte ein 56-Jähriger am Silvestertag als er gegen 23:00 Uhr zu seinem Haus in der Steingaustraße zurückkam, welches er mittags um 15:00 Uhr verlassen hatte. Während seiner Abwesenheit verschafften sich bislang Unbekannte durch ein Fenster Zutritt ins Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Dabei fiel der Täterschaft Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände.

Tübingen (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag um 13.15 Uhr auf der B 296 / Hegelstraße gekommen. Der 47 -jährige Fahrer eines Pkw BMW M 420 befuhr die B 296 in Fahrtrichtung Unterjesingen auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Kurz vor dem Schloßbergtunnel fuhr er mit hohem Geschwindigkeitsüberschuß auf den vorausfahrenden VW Multivan auf. Der 47 -Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der 52 -jährige Fahrer des Multivan und dessen 36 -jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher, bedingt durch den jeweils hohen Fahrzeugwert, auf 100.000 Euro geschätzt wird. Ob gegebenenfalls eine medizinische Ursache für den Unfall ursächlich war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes war auch die Feuerwehr Tübingen mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort.

Balingen (ZAK): In Wohnhaus und Wohnung eingebrochen

In der Zeit von 15:45 Uhr bis 18:00 Uhr, drangen am Silvestersamstag bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Biberacher Straße ein. Durch ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich die Täterschaft Zutritt ins Haus und durchsuchte anschließend im Schlafzimmer mehrere Schränke. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tat gestört , worauf sie das Wohnhaus verließen, ohne dabei weitere Räume zu betreten. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 200 Euro. Der hinterlassene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Eine Wohnung in der Albrechtstraße wurde ebenfalls Ziel von Einbrechern. Dort wurde am Samstag im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr die Wohnungstür eingetreten und anschließend mehrere Schränke im Wohnzimmer zum Teil gewaltsam aufgebrochen und durchwühlt. Bei ihrer Diebestour fielen den Einbrechern Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände.

Balingen (ZAK): Firmenfahrzeug aufgebrochen

Das Firmenfahrzeug Ford Transit eines 60-Jährigen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag aufgebrochen. Gegen 19:00 Uhr wurde das Fahrzeug in der Hermann-Berg-Straße abgestellt. Als der Geschädigte am Samstag gegen 10:00 Uhr zum Fahrzeug kam, stellte er fest, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war. Das Fahrzeug war durchwühlt und diverse Papiere daraus entwendet worden.

Haigerloch (ZAK): Einbrecher unterwegs -Zeugenaufruf

Bislang Unbekannte stiegen am Samstagabend in der Straße "Kätzling" auf den Balkon eines dortigen Wohnhauses und hebelten anschließend ein Fenster auf. Im Gebäude wurden dann sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt und dabei Bargeld in Höhe von ca. 200 Euro entwendet. Wer in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19.45 Uhr in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Hechingen unter Telefon 07471/988-0 zu melden.

Bisingen (ZAK): Alleinbeteiligt mit Fahrrad gestürzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 51 -jähriger Fahrradfahrer am Samstag gegen 16.45 Uhr zugezogen. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen befuhr dieser mit seinem Mountain-Bike den Radweg von Thanheim in Richtung isingen. Am Ortseingang Bisingen hakte er mit dem Lenker am Taster der Bedienungseinheit an der dortigen Bedarfsampel ein und kam zu Fall. Da im Rahmen der Unfallaufnahme der Verdacht entstand, dass der Radfahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Burladingen (ZAK): Alkoholisiert gegen Mauer geprallt

Am Sonntag um 03.45 Uhr ist der 25 -jährige Fahrer eines Pkw VW Polo bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er befuhr die Degerfeldstraße in Richtung Killer. Nachdem er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, übersteuerte er sein Fahrzeug beim Gegenlenken und prallte mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen die Steinmauer eines Gebäudes. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock des VW Polo herausgerissen wurde. Durch umherfliegende Steine der Mauer wurden ein angrenzender Carport und zwei darin parkende Fahrzeuge ebenfalls erheblich beschädigt. Die 24 -jährige Beifahrerin im Polo wurde leicht verletzt. Da im Rahmen der Unfallaufnahme beim Fahrer eine alkoholische Beeinflussung festgestellt wurde, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Zur entstandenen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

