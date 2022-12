Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Taxifahrer angegriffen, Einbrüche, Flucht vor Polizeikontrolle, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Taxifahrer angegriffen

Im Streit über die Höhe des Beförderungsentgeltes ist in der Nacht zu Samstag ein Taxifahrer angegriffen worden. Ein 61 Jahre alter Fahrgast hat sich von Eningen unter Achalm an den Dresdner Platz in Reutlingen befördern lassen. Nach Ankunft am Zielort gegen 22.15 Uhr kam es zu Streitigkeiten wegen der Taxirechnung, in dessen Verlauf der Fahrgast dem 40-jährigen Taxifahrer mit einem Gegenstand ins Gesicht schlug und ihn hierbei leicht verletzte. Den Betrag beglich der 61-Jährige und entfernte sich anschließend in eine benachbarte Gaststätte, wo er durch die hinzugezogene Polizeistreife angetroffen werden konnte. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Neidlingen (ES): Wohnungseinbruch

Im Laufe des Freitagabends ist in ein Wohnhaus in der Lerchenstraße eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 16.00 Uhr und 20.50 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zum Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Einbrecher Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Beuren (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Eine Wohnung in der Mühläckerstraße ist am Freitag von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr gelangte die bislang unbekannte Täterschaft über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Wohnung und durchsuchte die Innenräume nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.

Altbach (ES): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein unbekannter Täter ist am Freitag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in ein Haus im Haldenrainweg eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt ins Gebäude, indem er es mit einem im Garten befindlichen Stein einwarf. Im Haus durchwühlte er das Schlafzimmer, ohne hierbei etwas zu entwenden. Im Anschluss kletterte der Täter ohne Beute durch das zerstörte Fenster wieder nach draußen. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Inwieweit der Einbruch im Zusammenhang mit einer Beobachtung von Zeugen steht, die im Nahbereich zur Tatzeit drei ortsfremde Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, allesamt dunkel gekleidet, sichten konnten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 990330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Rottenburg / Tübingen (TÜ): Vor Polizeikontrolle geflüchtet und verunfallt (Zeugenaufruf)

Am frühen Samstagmorgen ist ein Audi A 6 Avant zunächst vor einer Polizeikontrolle in der Innenstadt von Rottenburg geflüchtet und im weiteren Verlauf auf der Bundesstraße 28 auf Höhe der Abfahrt Tübingen-Weilheim verunfallt. Der Pkw war den Beamten gegen 2 Uhr aufgefallen nachdem er kurz vor einer in der Sprollstraße eingerichteten Kontrollstelle wendete und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Am Kreisverkehr Sprollstraße / Tübinger Straße bog der Audi entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen in die Tübinger Straße ein und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Tübingen fort. Im weiteren Verlauf kam es auf Höhe einer Tankstelle beinahe zur Kollision mit einem einfahrenden Lkw bevor der Audi auf die B 28 auffuhr und dort mehrere andere Verkehrsteilnehmer überholte, welche hierbei teilweise gefährdet wurden. Zwischenzeitlich wurde der flüchtende Audi aufgrund der rasanten Fahrweise von der hinterherfahrenden Streifenwagenbesatzung aus den Augen verloren, konnte aber kurz darauf unfallbeschädigt im Böschungsbereich der Abfahrt Tübingen-Weilheim ohne Fahrzeuginsassen festgestellt werden. Im Zuge der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte ein 27-Jähriger von der Besatzung eines Polizeihubschraubers unweit der Unfallstelle gesichtet und schließlich durch Bodenkräfte vorläufig festgenommen werden. Ob dieser auch tatsächlich den Audi gefahren hat oder sich gegebenenfalls noch weitere Insassen im Pkw befanden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde bei dem 27-Jährigen wegen Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung eine Blutprobe durchgeführt. Am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07071 / 9728660 zu melden.

Rottenburg (TÜ): Kind angefahren

Am Freitagmittag ist es in der Sofienstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes gekommen. Gegen 12 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem BMW die Sofienstraße in Richtung Röntgenstraße. Auf Höhe des dortigen Supermarktes kreuzte ein vierjähriges Mädchen auf ihrem Laufrad die Fahrbahn von links nach rechts, worauf es zum Zusammenstoß zwischen Kind und Fahrzeug kam. Das Mädchen wurde in Begleitung ihrer Eltern mit leichten Verletzungen vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am BMW entstand kein Sachschaden.

Rottenburg-Baisingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ist es am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1361 zwischen Baisingen und Mötzingen (Landkreis Böblingen) gekommen. Gegen 17 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Verkehrsunfall größeren Ausmaßes auf Höhe der Abzweigung nach Mötzingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer von Mötzingen aus kommend nach links auf die L1361 ein. Hierbei übersah er den VW Touran eines 38-Jährigen, welcher aus Richtung Baisingen herannahte. Die Pkw prallten frontal zusammen, wodurch an Beiden wirtschaftlicher Totalschaden entstand und diese abgeschleppte werden mussten. Der Fahrer des VW, sowie seine 36-jährige Beifahrerin und die beiden auf der Rückbank mitfahrenden vier und elf Jahre alten Kinder wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Der Mercedes-Fahrer und seine 16 und 49 Jahre alten Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Während der Räum- und Bergungsarbeiten war die L1361 zwischen Baisingen und Kreisstraße 4345 in beiden Richtungen voll gesperrt.

Dotternhausen (ZAK): Unfall verursacht und geflüchtet

Ein 68-Jähriger hat am Freitagabend einen Verkehrsunfall in der Lindenstraße verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 19.50 Uhr fuhr er mit seinem Toyota gegen das Heck eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Dacia. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden am geparkten Fahrzeug zu kümmern. Der 68-jährige Unfallverursacher konnte aufgrund von Zeugenhinweisen durch die Polizei ermittelt und schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung vorlagen, musste er eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 20.000 Euro.

