POL-RT: Einbrüche, Arbeitsunfall, Verkehrsunfall

Ostfildern (ES): Einbrecher unterwegs

In die Räumlichkeiten einer Werkstatt ist am frühen Freitagmorgen in der Nellinger Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter wollte sich gegen 5.30 Uhr zunächst gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt in das Gebäude verschaffen. Hierbei ging das Glas der Tür teilweise zu Bruch. Nach dem missglückten Versuch an der Tür hebelte der Unbekannte ein danebenliegendes Fenster auf und stieg durch dieses ins Innere. Ein Nachbar wurde durch den Lärm auf den Einbrecher aufmerksam und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagen vor Ort, konnte der Täter unerkannt entkommen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. (ms)

Ostfildern (ES): Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Freitagvormittag an einer Baustelle in der Plieninger Straße in Scharnhausen erlitten. Ein 27-Jähriger bediente gegen 11.20 Uhr den Ladekran eines Lkw, um diesen abzuladen. Ersten Erkenntnissen nach schwenkte der Arm des Krans aufgrund eines Bedienfehlers in die falsche Richtung und traf einen 50 Jahre alten Arbeiter am Kopf. Nach einer notärztlichen Erstversorgung musste der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Ein bereits gelandeter Rettungshubschrauber wurde nicht eingesetzt. Während des Einsatzes musste die Durchgangsstraße für eine Stunde voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Ammerbuch (TÜ): In Geldinstitut eingebrochen

In die Filiale eines Geldinstituts in der Schwedenstraße in Altingen ist eingebrochen worden. In der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, acht Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten der Filiale erbeutete der Einbrecher etwas Münzgeld. Der Tresorraum und der Geldautomat blieben unberührt. Zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung hat der Polizeiposten Ammerbuch die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Haigerloch leicht verletzt worden. Eine 32-Jährige war gegen 12.15 Uhr mit einem VW Golf von der Kreuzstraße nach rechts in die Hauptstraße abgebogen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer in Richtung Ortsmitte fahrenden, 22 Jahre alten VW-Lenkerin. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht, benötigten glücklicherweise keine sofortige ärztliche Hilfe. Ein ordnungsgemäß gesichertes, neun Monate altes Kind im Wagen der Unfallverursacherin blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Beide Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (ms)

