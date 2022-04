POL-MA: Mannheim-Oststadt: Heckscheibe eines PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Gaststätte im Quadrat P6 ein. Die Unbekannten kletterten über vor Ort befindliches Außenmobiliar auf eine Markise und gelangten so über ein Fenster in das Obergeschoss des Objekts. Aus dem dort gelegenen Lagerraum entwendeten die Täter zwei Kisten Wein. Da das ...

