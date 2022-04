Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbrecher stehlen Weinkisten - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Gaststätte im Quadrat P6 ein. Die Unbekannten kletterten über vor Ort befindliches Außenmobiliar auf eine Markise und gelangten so über ein Fenster in das Obergeschoss des Objekts. Aus dem dort gelegenen Lagerraum entwendeten die Täter zwei Kisten Wein. Da das Lager verschlossen war, konnten die Täter in keine weiteren Räume vordringen. Bei der Tatortaufnahme konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt DNA-Spuren sichern. Diese werden nun durch die zentrale Kriminaltechnik ausgewertet. Die genaue Schadenshöhe wird im Rahmen der Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls noch beziffert. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621-1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell