POL-MA: Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis): L 722 bzw. AS Hockenheim-Nord, Unfall zwischen Pkw und Motorrad am "Hockenheimer Achter" - PM Nr. 2

Schwetzingen (ots)

Auf der Landesstraße 722 in Höhe der Anschlussstelle Hockenheim-Nord unterhalb der Bundesstraße 39 kam es am Montagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 23-jährige Aprilia-Fahrers die B 39 in Richtung Schwetzingen fahrend an der AS Hockenheim-Nord verließ und weiter auf der L 722 in Richtung Talhauskreuzung unterwegs war. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer, der aus Richtung Schwetzingen kommend die B39 verließ und ebenso auf die L 722 einbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers an der folgenden Einmündung und stieß mit dem Aprilia-Fahrer seitlich zusammen. Der Motorradfahrer wurde daraufhin über den Pkw abgeworfen. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer glücklicherweise nur mittelschwer und kam nach erster Behandlung durch einen zufällig vor Ort befindlichen Arzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

Das Motorrad und der Pkw wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten beide durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

