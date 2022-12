POL-RT: Weiterer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots) - Tübingen (TÜ): Einbruch in Tankstelle (Zeugenaufruf) In eine Tankstelle in der Europastraße ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Gegen 3.30 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf, dass an der Tankstelle in der Europastraße eine rote Rundumleuchte in Betrieb sei. Vor Ort stellten die alarmierten Polizeibeamten fest, dass die Zugangstür der Tankstelle aufgebrochen worden war und sich der Täter, der bereits geflüchtet war, auch im Inneren des ...

