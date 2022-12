Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Hotel überfallen; Brände; Einbrüche; Alkoholisierter Lasterfahrer

Reutlingen (ots)

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs erlitten. Gegen 17.10 Uhr wollte der Achtjährige die Fahrbahn überqueren und wurde in der Folge vom VW eines 32 Jahre alten Mannes erfasst. Der Autofahrer hatte zuvor noch ein Bremsmanöver eingeleitet. Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geworfen und bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts von Ersthelfern versorgt. Es kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Pfullingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Marktstraße sucht das Polizeirevier Pfullingen Zeugen. Wie bislang bekannt ist, bog eine 55 Jahre alte Frau mit einem Mercedes gegen 12.20 Uhr von der Zeilstraße aus nach links in die Marktstraße ab, worauf es dort zur Kollision mit dem VW einer 63-Jährigen kam, die auf der Marktstraße von der Stadtmitte herkommend unterwegs war. Beim Zusammenstoß verletzte sich die 55-Jährige leicht. Der Gesamtschaden an den Autos dürfte mit schätzungsweise 7.000 Euro zu Buche schlagen. Beide Fahrerinnen gaben gegenüber der Polizei an, bei Grün in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Zeugenhinweise zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung werden unter der Telefonnummer 07121/9918-222 erbeten. (mr)

Metzingen (RT): Gegen Baum geprallt

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der Gutenbergstraße. Ein 45-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der Straße in Richtung Riederich unterwegs. Auf Höhe des Umspannwerks kam er dabei aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 45-Jährige und seine 40 Jahre alte Beifahrerin wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.500 Euro belaufen. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Hotel überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Hotel am Bertha-Benz-Platz ist am frühen Mittwochmorgen überfallen worden. Gegen vier Uhr betrat ein unbekannter Mann das Gebäude, bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer dreistelligen Summe flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Die Angestellte erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und auch einem Polizeihubschrauber blieben bislang erfolglos. Der Tatverdächtige ist etwa 180 bis 190 cm groß. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Kapuzenjacke und einer schwarzen Basecap bekleidet. Zudem trug er eine schwarze OP-Maske und schwarze Sportschuhe mit auffälligen blauen Streifen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 bei der Kriminalpolizei Esslingen zu melden. (rn)

Altdorf (ES): Bauwagen in Brand geraten

Zum Brand eines Bauwagens auf einem Gartengrundstück parallel zur K1234 zwischen Altdorf und Neckartenzlingen sind Feuerwehr und Polizei am frühen Mittwochmorgen ausgerückt. Beim Eintreffen der gegen 4.10 Uhr alarmierten Einsatzkräfte stand der am Waldrand abgestellte Bauwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten angerückt war, löschte die Flammen, durch die auch einige in der Nähe stehende Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt. (rn)

Plochingen (ES): Auf Gegenfahrspur geraten

Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch auf der Schorndorfer Straße entstanden. Ein 30-Jähriger befuhr gegen 0.30 Uhr mit seinem VW die Schorndorfer Straße von der Neckarstraße kommend in Richtung Stumpenhof. Dabei geriet er im Kurvenbereich kurz nach der Einmündung mit dem Wagen zu weit nach links und kollidierte mit dem Audi einer entgegenkommenden 48-Jährigen. Der Audi drehte sich in der Folge um die eigene Achse. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Schorndorfer Straße zwischen der Neckarstraße und im Bereich der Kronenstraße für zirka drei Stunden voll gesperrt werden. (rn)

Esslingen (ES): Nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht

Eine Radfahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16 Uhr fuhr ein 53-jähriger VW-Lenker von der Zeppelinstraße auf die Sirnauer Brücke und hielt an der dortigen Stoppstelle zunächst an. Beim Anfahren übersah er offenbar eine von links kommende und in Richtung Sirnau fahrende 28-Jährige auf einem Pedelec. Beim Ausweichmanöver verlor die junge Frau die Kontrolle über das Rad, stürzte zu Boden und verletzte sich. Ob es auch zu einer Kollision mit dem Pkw kam, steht noch nicht fest. Mit dem Rettungswagen wurde die Radlerin zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Pedelec beträgt rund 1.500 Euro. Der VW wurde augenscheinlich nicht beschädigt. (mr)

Reichenbach (ES): Tischdekoration in Brand geraten

Zu einem Einsatz der Rettungskräfte ist es am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, in der Weinbergstraße gekommen. In einem dortigen Wohnhaus hatte die Dekoration eines Tisches, auf dem sich auch eine Kerze befand, Feuer gefangen, wodurch auch der Tisch und eine Sitzbank beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Der unverletzt gebliebenen Bewohnerin war es bereits selbständig gelungen, den kleineren Brand zu löschen. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr noch gründlich durchlüftet. (mr)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Zwei Fahrzeuge mussten am späten Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall abgeschleppt werden. Ein 66-Jähriger war gegen 23.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz E-Klasse von der K 1215 kommend nach links auf die L 1192 in Richtung Berkheim abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz Vito eines 18 Jahre alten Mannes. Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Vito kam im Anschluss auf der Gegenfahrspur zum Stehen. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 23.000 Euro entstanden. (ms)

Aichtal (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus am Ortsrand von Neuenhaus ist im Laufe des Dienstags eingebrochen worden. In der Zeit von 13.30 Uhr bis 19.30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude in der Straße Im Grörach. Beim Durchstöbern der Wohnräume erbeuteten die Einbrecher ersten Erkenntnissen nach Uhren und Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Weilheim (ES): Einbrecher unterwegs

Am Dienstagabend ist in ein Wohnhaus in der Weilheimer Vogelsangstraße eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Kellertür gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21 Uhr ins Innere des Gebäudes. Im Anschluss durchwühlte der Unbekannte das Mobiliar in sämtlichen Räumlichkeiten. Der Einbrecher nahm ersten Erkenntnissen nach einen Laptop, Münzen sowie Bargeld mit. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Bernhausen

In Bernhausen sind am Dienstagnachmittag zwei Autos heftig zusammengestoßen. Die 34 Jahre alte Lenkerin eines VW war gegen 15.25 Uhr auf der Talstraße von der Aicher Straße herkommend unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte sie nach links auf die Tübinger Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fiat eines 23-Jährigen, der aus entgegengesetzter Richtung der Talstraße weiter folgen wollte. Beim Unfall zog sich der 19-jährige Beifahrer im Fiat offenbar leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Den Blechschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 17.500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin zu Fall gebracht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagabend. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 54-jährige Radfahrerin kurz nach 18 Uhr die Roßbergstraße in Fahrtrichtung Feuerhägle. An der Kreuzung mit der Heinlenstraße missachtete ein von links kommender Lenker eines schwarzen SUV die Vorfahrt der Radlerin, sodass diese stark abbremsen musste. Hierbei stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Nachdem der noch unbekannte Autofahrer kurz angehalten hatte, setzte er seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen SUV oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Mössingen (TÜ): Brand in Keller

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, in die Straße Im Bulziggarten ausgerückt. Dort war im Keller eines Wohnhauses ersten Erkenntnissen zufolge ein Trocknungsgerät für Kleidung wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten, worauf auch das umliegende Inventar in Mitleidenschaft gezogen wurde. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Unter anderem durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung war dennoch ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise mehreren zehntausend Euro entstanden. Die Bewohner, die das Gebäude unverletzt hatten verlassen können, kamen bei Angehörigen unter. (mr)

Rottenburg (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag auf der L 385 bei Rottenburg ereignet. Kurz vor 15 Uhr krachte eine 42 Jahre alte Frau mit ihrem Renault ins Heck eines Seat, der von einer 31-Jährigen gelenkt wurde. Die Seat-Fahrerin verletzte sich hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 8.500 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Bodelshausen (TÜ) und Hechingen (ZAK): Zu tief ins Glas geschaut

Ein betrunkener Pkw-Lenker ist nach einer Unfallflucht am Dienstagabend in seinem Fahrzeug eingeschlafen. Der VW Golf des 32-Jährigen fiel Zeugen gegen 22.30 Uhr auf der B 27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Hechingen auf, als er auf Höhe der Abfahrt Bodelshausen ein Verkehrszeichen beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend weiter. Den beschädigten Golf entdeckte eine Polizeistreife in der Hohenzollernstraße in Sickingen. Bei der Überprüfung des geparkten Fahrzeugs bemerkten die Beamten, dass der 32-Jährige sich auf die Rückbank zum Schlafen gelegt hatte und weckten ihn auf. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2,8 Promille. Neben einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben und seinen Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen. Der VW wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 7.000 Euro belaufen. (ms)

Balingen (ZAK): Erheblich betrunkener Lkw-Lenker

Einen erheblich betrunkenen Lkw-Lenker musste die Polizei am Dienstagabend aus dem Verkehr ziehen. Der Lastwagen des 48-Jährigen war kurz nach 22.30 Uhr in Schlangenlinien auf der B 27 zwischen Hechingen und Balingen unterwegs. Aufmerksame Zeugen verständigten deswegen die Polizei, die das Fahrzeug nach der Abfahrt der Bundesstraße auf der Querspange Balingen-Süd feststellen konnte. Erste Anhaltezeichen der Beamten ignorierte der Fahrer und hielt erst in der Lange Straße an. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Mann sich kaum auf den Beinen halten und roch stark nach Alkohol. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Der 48-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell