Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Schulkomplex eingebrochen, Mit Pkw überschlagen

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Einbrecher unterwegs

In einen Schulkomplex in der Straße In den Anlagen in Nellingen ist über Weihnachten eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 15.40 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, ein Fenster der Grundschule auf und stiegen durch dieses ins Innere. Von dort aus drangen sie gewaltsam in die Räumlichkeiten der Realschule ein. In dieser Schule wurden mehrere Zimmer betreten und die Schränke gewaltsam geöffnet. Ersten Erkenntnissen nach nahmen die Täter zahlreiche neuwertige iPads der Marke Apple mit. Durch das brachiale Vorgehen war sehr hoher Sachschaden entstanden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Denkendorf (ES): Mehrfach überschlagen

Augenscheinlich unverletzt hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen den mehrfachen Überschlag mit seinem Wagen überstanden. Gegen 8.35 Uhr war der 19-Jährige mit einem BMW auf der frostglatten Körschtalstraße (L 1204) unterwegs, als der Pkw offenbar beim Beschleunigen nach links von der Fahrbahn abkam. Im Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug auf einer Länge von knapp 100 Metern mehrmals. Vorsorglich wurde der Heranwachsende vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der BMW, an dem sich der Schaden auf circa 5.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn kam die Straßenmeisterei vor Ort. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell