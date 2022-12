Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Taxifahrer angegangen; Zahlreiche Pkw beschädigt; Rasanter Autofahrer

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von zirka 35.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Montagmittag entstanden. Ein 34-Jähriger war am zweiten Weihnachtsfeiertag, gegen 12.40 Uhr, mit einem Opel Insignia auf der Dürerstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Emil-Roth-Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 23 Jahre alten VW-Lenkers. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Einbrüche in Schulen

Drei Reutlinger Schulen sind über die Weihnachtsfeiertage ins Visier vermutlich ein und desselben Einbrechers geraten. Am Sonntag, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 16.35 Uhr, hebelte der Täter ein Fenster einer Schule in der Paul-Pfizer-Straße auf und gelangte dadurch ins Innere. Dort suchte er nach Wertgegenständen und machte sich außerdem erfolglos an einer verschlossenen Innentür zu schaffen. Im Laufe des Montags wurden der Polizei dann zwei weitere Einbrüche in Schulen in der Alteburgstraße sowie der Carl-Diem-Straße gemeldet. Auch in diese Gebäude war der Kriminelle gewaltsam über ein Fenster gelangt. Ob aus den Schulen etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Olgastraße ist zwischen Freitag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, eingebrochen worden. Über eine beschädigte Fensterscheibe verschaffte sich der Unbekannte Zuritt zum Gebäude und durchsuchte ein Büro nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Nürtingen (ES): Taxifahrer angegangen

Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen einen Taxifahrer angegangen und geschlagen. Zuvor hatte der 40-Jährige drei Fahrgäste zum Dürerplatz ins Roßdorf gefahren und dort gegen 6.10 Uhr abgesetzt. Zwei der Personen rannten nach dem Aussteigen umgehend davon. Der vor Ort verbliebene Unbekannte weigerte sich, die Fahrt zu bezahlen. Als der Taxifahrer ankündigte, die Polizei zu verständigen, versetzte ihm der Fahrgast einen Schlag. Außerdem schlug der Unbekannte auf das Taxi ein, das augenscheinlich jedoch unbeschädigt blieb. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Nürtingen (ES): Tür von Schulgebäude beschädigt

In eine Schule in der Steinenbergstraße ist offenbar eingebrochen worden. Ein Zeuge entdeckte am Montagabend, kurz vor 22.30 Uhr, die eingeschlagene Scheibe der Haupteingangstür und verständigte die Einsatzkräfte. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen im Gebäude befinden, wurde es mit mehreren Streifenwagenbesatzungen umstellt und mit negativem Ergebnis durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die beschädigte Tür wurde von der Feuerwehr gesichert. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rn)

Rottenburg/Hirrlingen (TÜ) und Hechingen/Balingen (ZAK): Spiegel an zahlreichen Pkw abgeschlagen - Vier Tatverdächtige ermittelt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen ermittelt seit Weihnachten gegen vier junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren, die im Verdacht stehen, im Laufe der Feiertage mindestens 100 Pkw im Landkreis Tübingen und dem Zollernalbkreis beschädigt zu haben. Im Laufe des ersten und zweiten Weihnachtsfeiertags gingen bei den Polizeirevieren Rottenburg, Balingen und Hechingen zahlreiche Mitteilungen ein, dass in Hirrlingen und Rottenburg sowie in Grosselfingen, Hechingen und Balingen an geparkten Fahrzeugen jeweils die zur Fahrbahnmitte hin liegenden Außenspiegel beschädigt wurden. Die genaue Anzahl der beschädigten Pkw sowie der hierbei entstandene Sachschaden müssen noch ermittelt werden.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Hechingen am Montagmorgen, kurz vor halb zwei Uhr, einen Pkw im Fasanenweg im Hechinger Ortsteil Weilheim. In dem Fahrzeug befanden sich vier tatverdächtige Männer im Alter von 18, 19, 23 und 24 Jahren sowie mutmaßliches Tatwerkzeug. Die Männer wurden zunächst vorläufig festgenommen und werden nun wegen Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht.

Das Polizeirevier Balingen bittet weitere Geschädigten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. Ob das Quartett für zurückliegende Sachbeschädigungen an Pkw in Frage kommt, muss noch ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an. (ms)

Haigerloch (ZAK): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Auf 35.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen in Stetten entstanden ist. Ein 37-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit einem Audi A7 auf der Salinenstraße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er ungebremst auf einen geparkten Audi A1 auf. Dieser wurde durch den heftigen Zusammenstoß in eine angrenzende Böschung abgewiesen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Schömberg / Balingen (ZAK): Zu schnell unterwegs (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zur Fahrweise eines BMW am Montagmorgen auf der B 27. Der Wagen fiel gegen 7.20 Uhr zwischen Schömberg und Dotternhausen einer zivilen Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei auf, da er auf dem ausgebauten Streckenabschnitt deutlich zu schnell unterwegs war. Im Bereich der drei Ampelanlagen auf Höhe Dotternhausen überholte der BMW einen PKW, dem er zuvor offenbar dicht aufgefahren war. Auch zwischen Erzingen und Endingen hielt sich der Fahrer nicht ansatzweise an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung. Noch vor dem Ortsausgang von Endingen überholte der BMW dann erneut ein anderes Auto. Nachdem er die Bundesstraße an der Abfahrt Balingen-Stadtmitte verlassen hatte, konnte er von den Beamten angehalten werden. Der 20-jährige Fahrer des BMW sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. Zeugen der rasanten Fahrt werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (mr)

