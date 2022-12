Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Bedrohung mit Messer, Verkehrsrowdy unterwegs, versuchter Kennzeichendiebstahl an Streifenwagen

Reutlingen (ots)

Bedrohung mit Messer

Zu einer Bedrohung mit einem Taschenmesser kam es am Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Aus bislang unbekannter Ursache stand ein 33-Jähriger vor einer dortigen Gaststätte und bedrohte zwei Taxifahrer mit einem Messer. Die beiden Taxifahrer im Alter von 43 und 50 Jahren verständigten daraufhin die Polizei. Nach dem Eintreffen mehrerer Streifenwagen legte der 33-Jährige auf Ansprache das Messer weg und konnte vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte war äußerst unkooperativ und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach. Der 33-Jährige war deutlich alkoholisiert und musste anschließend in Gewahrsam genommen werden.

Bad Urach (RT): Verkehrsrowdy gefährdet mehrere Autofahrer und Passanten - Zeugenaufruf -

Das Polizeirevier Metzingen sucht dringend Zeugen sowie weitere Personen, die durch eine rücksichtslose und gefährdende Fahrweise eines Audi-Lenkers am späten Nachmittag an Heilig Abend in Bad Urach gefährdet wurden. Ein 33-jähriger Lenker eines schwarzen Pkw Audi A1 befuhr am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr zunächst die Einbahnstraße "Neue Straße" entgegen der Fahrtrichtung in Richtung zur "Lange Straße", wodurch mehrere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten gezwungen wurden. Im Anschluss fuhr der Audi mit hoher Geschwindigkeit die Lange Straße in Richtung Bahnhof entlang. Kurze Zeit später bemerkten Passanten, wie der Audi aus Richtung Amanduskirche mit hoher Geschwindigkeit über die Kirchstraße auf den Marktplatz gefahren ist, wo sich zu diesem Zeitpunkt eine größere Anzahl von Personen nach einem Gottesdienstbesuch aufhielten. Hierbei raste dieser nur sehr knapp an den Passanten vorbei und fuhr schließlich im weiteren Verlauf direkt auf eine Personengruppe zu, welche sich an einem Weihnachtsstand aufhielt. Personen aus der Gruppe heraus berichteten später der Polizei, dass sie, wenn sie nicht zur Seite weggesprungen wären, vermutlich angefahren oder überfahren worden wären. Nachdem der Audi zwischen zwei Absperrpollern gefahren ist, entfernte sich dieser vom Markplatzbereich mit hoher Geschwindigkeit über die Kurze Straße. Er konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagen beteiligt hatten, an einer Tankstelle von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Bei dem 33-Jährigen, welcher nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ergaben sich Hinweise auf eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung. Hinweise auf einen politisch- oder religiös motivierten Hintergrund ergaben sich bislang nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Metzingen unter Telefon 07123-9240 entgegen

Altbach (ES): Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht und von der Polizei geweckt

Zu einem Einsatz der Polizei kam es in der Bahnhofstraße in Altbach, nachdem ein Anwohner um kurz vor 18.00 Uhr an Heiligabend, den Notruf gewählt hatte um einen Unfall mit schlafendem Fahrzeuglenker mitzuteilen. Die eintreffende Streifenbesatzung konnte vor Ort einenn beschädigten, ordnungsgemäß geparkten Mercedes Benz, sowie das daneben geparkte Verursacherfahrzeug, ein Toyota mitsamt dem darin schlafenden 36-jährigen Fahrzeughalter antreffen. Der Motor des Pkw Toyota war noch warm und der junge Mann konnte durch die Polizei geweckt werden. Aufgrund der Ausfallerscheinungen des 36-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest vor Ort durchgeführt welcher eine deutliche Alkoholisierung bestätigte. Sein Führerschein wurde einbehalten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2000 Euro.

Aichtal (ES): Verletzte bei Verkehrsunfall mit flüchtendem Wohnmobil

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei leicht verletzten Personen, einem Sachschaden in Höhe von circa 41.000 Euro, zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und einem flüchtenden Wohnmobil-Fahrer hat sich am Samstagnachmittag auf der B27 bei Aichtal in Richtung Tübingen ereignet. Gegen 15.20 Uhr befuhr der zunächst flüchtende 58 Jahre alte Wohnmobil-Fahrer die B27 in Richtung Tübingen. Im Bereich des Parkplatzes 'Aichtal' überholte dieser, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hier fuhr ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer auf der linken Spur. Um mit dem Wohnmobil nicht zusammenzustoßen musste der 25-jährige stark abbremsen. Der hinter dem BMW-Fahrer fahrende 27-jähriger Mercedes-Fahrer bremste ebenfalls ab. Ein weiterer nachfolgender 42-jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Mercedes auf die vor ihm befindlichen Fahrzeuge auf. Der Wohnmobil-Fahrer setzte in dessen seine Fahrt fort. Zu einem Kontakt zwischen dem Wohnmobil und dem BMW kam es nicht. Durch Zeugen wurde bekannt, dass das Wohnmobil ein luxemburgisches Kennzeichen hat. In einer Rundfunkdurchsage wurde über den Unfall berichtet, woraufhin sich der Wohnmobil-Fahrer bei einer Polizeidienststelle im Bereich Ulm meldete. Mit dem Rettungswagen wurden die Verletzten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht.

Rottenburg (TÜ): Brennender Holzstapel

Am späten Samstagabend sind die Feuerwehr und die Polizei gegen 21:25 Uhr zu einem brennenden Holzstapel im Bereich des Tannenrainwegs in Oberndorf ausgerückt. Die alarmierte Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 49 Einsatzkräften vor Ort. Sie brachte den Brand durch die eingeleiteten Löscharbeiten unter Kontrolle und löschte ihn, bevor das Feuer auf einen unmittelbar angrenzenden Schuppen übergreifen konnte. Der entstandene Sachschaden am Holzstapel dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro belaufen. Die Polizei war mit vier Einsatzfahrzeugen und einem Polizeihubschrauber im Einsatz.

Albstadt-Margrethausen (ZAK): Brand einer Lagerhalle

Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 100.000 Euro ist bei einem Brand einer Lagerhalle am frühen Sonntagmorgen gegen 06.20 Uhr entstanden. Mehrere Anwohner meldeten den Brand einer freistehenden Lagerhalle in der Dorfstraße. In der Lagerhalle war vor allem Baumaterial gelagert. Zwei Gasflaschen, die sich ebenfalls in der Halle befanden, explodierten durch den Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Ebingen und Tailfingen, die mit 65 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort waren, schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Brand war um 07.30 Uhr gelöscht. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Die Lagerhalle brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Durch den Brand wurde kurzfristig die Stromversorgung der umliegenden Gebäude unterbrochen. Die verständigten Albstadtwerke konnten die Stromversorgung aber schnell wiederherstellen. Da zunächst unklar war, ob Verletzte zu beklagen sind, war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen vor Ort

Balingen (ZAK): Während Einsatz Kennzeichen am Streifenwagen entwendet

Am Sonntagmorgen des frühen Ersten Weihnachtsfeiertages war die Polizei aufgrund verschiedener Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten mit mehreren Einsatzkräften im Bereich einer Diskothek im Industriegebiet Gehrn im Einsatz. Zunächst wurde gegen 04.30 Uhr der Polizei eine vermeintliche Körperverletzung gemeldet. Noch während die Beamten die Personalien aufnahmen, konnten sie verdächtige Geräusche aus Richtung eines etwas abseits abgestellten Streifenwagens wahrnehmen. Bei der sofortigen Nachschau bemerkten sie einen jungen Mann, welcher gerade das hintere Nummernschild aus der Kennzeichenhalterung eines Einsatzfahrzeuges abmontiert hatte und dieses in seine Jacke stecken wollte. Der 20-Jährige Täter konnte nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Diebstahl eingeleitet.

Geislingen (ZAK): Kollision zwischen Auto und Radfahrer

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Samstag Spätnachmittag auf der L415, zwischen Balingen und Geislingen gekommen. Gegen 17.45 Uhr fuhr dort eine 82 Jahre alte Frau mit einem VW Golf in Richtung Geislingen, auf Höhe eines dort befindlichen Sportstudios schloss die VW-Fahrerin auf einen 44 Jahre alten Rennradfahrer auf. Trotz, dass die Beleuchtung an dem Rennrad funktionierte, übersah die VW-Fahrerin diesen und fuhr auf dessen Hinterrad auf. Der 44-jährige Rennradfahrer wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte danach zu Boden. Er erlitt ersten Erkenntnissen zufolge mittelschwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

