Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 30-Jähriger nach Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Unbekannte haben nach einer Auseinandersetzung am Dienstag (11.10.2022) einen 30 Jahre alten Mann im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck verletzt. Der 30-Jährige war gegen 21.45 Uhr zu Fuß in der Blumenstraße unterwegs, als ihn zwei Unbekannte ansprachen und nach Zigaretten fragten. Als er dies verneinte, fing einer der Täter an ihn zu stoßen, woraufhin er flüchtete. Nachdem ein dritter Täter hinzukam rannte der 30-Jährige in eine wartende Stadtbahn. Dort soll das Trio auf ihn eingeschlagen und unter anderem mit einer Flasche beworfen haben. Nachdem einer der Täter offenbar sein Messer verlor, soll es der 30-Jährige aufgehoben und die Angreifer damit in die Flucht geschlagen haben. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

