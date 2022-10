Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte machen erneut Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (11.10.2022) eine 84-Jährige um Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen. Zunächst rief eine unbekannte Frau die Seniorin gegen 13.15 Uhr an und sagte ihr, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Im Verlauf des Gesprächs übernahm ein Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Um einer Haftstrafe zu entgehen, solle sie für ihren Sohn eine Kaution in Höhe von 85.000 Euro bezahlen. Der Täter einigte sich mit der Dame auf eine Übergabe von Goldschmuck, welchen sie zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr in der der Neckarstraße auf Höhe der Hausnummer 127 einem unbekannten Mann übergab. Kurz darauf erhielt sie die Anweisung weiteres Bargeld zu übergeben. Obwohl die Dame Zweifel hatte ging sie zu ihrer Bank, wo ein aufmerksamer Bankangestellter ebenfalls misstrauisch wurde und die Polizei alarmierte. Der Abholer soll zirka 30 bis 40 Jahre alt und 165 bis 170 Zentimeter groß sein. Er hat kurze graue Haare und eine große markante Nase. Während der Übergabe trug er ein kurzes hellblaues Hemd und eine hellgraue Stoffhose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

