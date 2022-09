Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Trio belästigt Reisende in S2 - 17-Jährige wird wegen Zivilcourage angegriffen - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen - Iserlohn - Düsseldorf - Herne - Nürnberg (ots)

Gestern Morgen (03. September) sollen drei junge Reisende in der S2 am Hauptbahnhof Gelsenkirchen wahllos Reisende belästigt und beleidigt haben. Als ein älteres Ehepaar bedroht worden sei, griff eine 17- Jährige ein.

Gegen 8 Uhr gingen bei der Polizei in Gelsenkirchen mehrere Notrufe wegen einer Auseinandersetzung in einem Zug am Hauptbahnhof Gelsenkirchen ein. Alarmierte Bundespolizisten trafen wenig später am Bahnsteig zu Gleis 7 auf mehrere junge Reisende. Erste Befragungen ergaben, dass ein Trio (17, 20, 20) in der S2 in Richtung Dortmund wahllos, in teils rassistischer Art- und Weise, Reisende beleidigt und bedroht haben sollen. Als dann ein älteres Ehepaar durch die drei Iserlohner bedroht worden sei, soll eine junge Düsseldorferin das Trio aufgefordert haben, von den Senioren abzulassen. Daraufhin beleidigten das Trio die 17-Jährige und griffen sie mit Schlägen an. Sie soll dabei Verletzungen am Hinterkopf und am Ohr erlitten haben. Ein 20- und ein 30-Jähriger sollen wiederum auf diesen Angriff aufmerksam geworden sein und zogen die Angreifer von der couragierten Frau weg. Den Männern aus Nürnberg und Herne gelang es, die drei Iserlohner bis zum Eintreffen der Bundespolizisten festzuhalten.

Die Bundespolizei forderte die Aufzeichnungen aus der Videoüberwachung in der S2 an und leitete mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein.

