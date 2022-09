Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drogenkurier vergisst Koffer in Zug - Bundespolizei ermittelt nach Fund von halben Kilo Marihuana

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Gestern Mittag (03. September) fanden Bahnmitarbeiter in einem abgestellten IC im Dortmunder Hauptbahnhof einen zurückgelassenen Koffer. Aufgrund des verdächtigen Geruchs alarmierten sie die Bundespolizei.

Gegen 13 Uhr verständigten Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei in Dortmund. Reinigungskräfte hatten in einem Intercity, welcher im Dortmunder Hauptbahnhof abgestellt worden ist, einen zurückgelassenen Koffer zum Fundbüro gebracht. Die Mitarbeiter dort, untersuchten den Koffer auf Hinweise nach einem Eigentümer und bemerkten dabei einen verdächtigen Geruch. Alarmierte Bundespolizisten öffneten das Gepäckstück und stellten zwei große, in Alu- und Frischhaltefolie eingewickelte Bälle fest. In diesen befanden sich insgesamt 520 Gramm Marihuana.

Die Beamten stellten den Koffer samt Inhalt sicher. Neben den Drogen fanden sie Hinweise auf einen mutmaßlichen Besitzer.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell