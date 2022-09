Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefährliche Kombination: Drogen und Waffen - Bundespolizei stellt bewaffnete Männer

Essen (ots)

Gestern Mittag (01. September) hielten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof zwei Männer an, die zuvor Drogen konsumiert hatten. Sie führten aber auch gefährliche Waffen mit sich. Gegen 12 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof in Essen, als ihnen ein 46-Jähriger auffiel, von dem ein starker Marihuanageruch ausging. Die Beamten hielten den Mann an und kontrollierten ihn. Die vermuteten Drogen fan-den sie dann bei einer Durchsuchung in einer Tasche des Esseners. In der rechten Hosentasche führte er zudem aber auch ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Die Polizisten stellten die Drogen und das Messer sicher.

Wenig später, gegen 14 Uhr, überprüften Bundespolizisten einen 32-Jährigen. Der Mann wirkte benommen. Die Beamten sprachen den auch aus Essen stammenden Mann an, der daraufhin zugab, Drogen konsumiert zu haben. Auch den polnischen Staatsbürger durchsuchten die Einsatzkräfte zunächst nach weiteren Drogen. Diese fanden sie nicht. Dafür aber ein verbotenes Butterflymesser.

Auch dieses Messer stellten die Bundespolizisten sicher. Gegen die beiden Männer leiteten sie Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Waffengesetz ein. Gegen den 46-Jährigen wird zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

