Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hand in Hand - Über 70 neue Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei in der Landeshauptstadt Düsseldorf vereidigt

Düsseldorf (ots)

Über 70 Laufbahnabsolventinnen und Laufbahnabsolventen wurden am vergangenen Montag (29.08.2022) und heutigen Donnerstag (01.09.2022) bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf vereidigt. Die Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger werden ihren Dienst künftig bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf und bei der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf am Hauptbahnhof verrichten.

"Nicht nur Worte stecken im Eid, sondern auch Werte!" so begrüßte der Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf, Leitender Polizeidirektor Klaus Kirsch, seine neuen Mitarbeitenden. "Für diese Werte steht jeder von Ihnen ein und sie beinhalten einen Auftrag. Nämlich als Vorbild voran zu gehen. Aber seien sie gewiss, der Eid steht auch für ein gegenseitiges Versprechen. Er steht für gegenseitiges Vertrauen und Unterstützung. Mit Ihrer Vereidigung verpflichtet sich nämlich Ihr Dienstherr, also die Bundesrepublik Deutschland, Ihnen Rückhalt und Fürsorge zu geben, wo immer es nötig und möglich ist." so Kirsch weiter.

Ein nennenswerter Personalzuwachs für die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf, welche für die grenzpolizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs sowie für die Luftsicherheit an Nordrhein-Westfalens größtem Airport zuständig ist. Nach einer intensiven fachlichen Unterweisung in die Aufgabenbereiche einer Flughafendienststelle werden die neuen Kolleginnen und Kollegen die Dienstgruppen der Inspektion tatkräftig unterstützen.

Auch die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf am Hauptbahnhof freut sich über ihre Neuzugänge, welche ihren Dienst künftig in den Revieren der Bahnhöfe Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Wuppertal versehen werden. Die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf sorgt an insgesamt 136 Bahnhöfen und Haltepunkten sowie auf einer Bahnstrecke von 1.200 Kilometern im gesamten Inspektionsbereich für Sicherheit und Ordnung.

Im Jahr 2020 begannen die jungen Beamtinnen und Beamte in den im gesamten Bundesgebiet verteilten Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei ihre zweieinhalbjährige Ausbildung zur Polizeimeisterin und zum Polizeimeister. Die Corona-Pandemie machte es den Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern nicht leicht. Ein nicht unerheblicher Teil der theoretischen Lerninhalte mussten über Onlineschulungen durchgeführt werden. Letztlich abgeschlossen wurde ihre Ausbildung dann durch eine Laufbahnprüfung, in welcher die Auszubildenden ihr Wissen unter Beweis stellen mussten.

Die Bundespolizeibeamtinnen und Bundespolizeibeamten leisten mit ihrer Vereidigung ihren Diensteid. Dieser erklärt die Loyalität gegenüber der deutschen Verfassung und der in Deutschland geltenden Gesetze sowie die gewissenhafte Erfüllung der Amtspflichten.

