BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl

Dortmund (ots) - Gestern Vormittag (31. August) hielten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen 33-Jährigen an. Der polizeilich bekannte Mann wurde von der Staatsanwaltschaft in Dortmund mit einem Haftbefehl gesucht. Gegen 11 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof in Dortmund. Am Haupteingang erkannten die Polizisten einen 33-Jährigen. Der Mann war in der Vergangenheit bereits wegen ...

