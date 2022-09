Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 33-Jährigen fest - 80 Tage Haft

Dortmund (ots)

Gestern Vormittag (31. August) hielten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen 33-Jährigen an. Der polizeilich bekannte Mann wurde von der Staatsanwaltschaft in Dortmund mit einem Haftbefehl gesucht. Gegen 11 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof in Dortmund. Am Haupteingang erkannten die Polizisten einen 33-Jährigen. Der Mann war in der Vergangenheit bereits wegen Sachbeschädigungen in Erscheinung getreten. Im Zuge einer Kontrolle ermittelten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den 33-Jährigen mit einem Haftbefehl suchte.

Das Amtsgericht Dortmund hatte den Mann wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen verurteilt. Da der Mann die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, verhafteten die Einsatzkräfte den Dortmunder.

Anschließend brachten Bundespolizisten den Verurteilten für 80 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell