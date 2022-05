POL-PDWIL: Diebstahl aus Personenkraftwagen

Gerolstein (ots) - Am 14.05.2022 gegen 18:17 Uhr kam es in Gerolstein im Bereich der Straße "Am Sportfeld" zum Brand von mehreren Büschen und Sträuchern. Über die Art und Weise, warum diese in Brand gerieten, können bisher keine Angaben gemacht werden. Durch Kräfte der Feuerwehr Gerolstein konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Hinweise zum Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter ...

