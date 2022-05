POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Gerolstein (ots) - Im Tatzeitraum 12.05.2022 bis 14.05.2022 entwendeten bisher unbekannte Täter das amtliche Kennzeichen eines im Bereich der Straße "Am Sportfeld" (Nähe des Sportplatzes) in Gerolstein ordnungsgemäß abgestellten PKW-Anhängers. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die ...

mehr