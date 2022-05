POL-PDWIL: Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens von einem PKW-Anhänger

Üdersdorf (ots) - Am 13.05.22, gegen 18:04 Uhr, hat in Üdersdorf eine Wiese angefangen zu brennen. Hieraus hat sich ein Flächenbrand auf der Wiese entwickelt, der durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden konnte. Verletzt worden ist niemand. Die Entstehung des Brandes ist derzeit noch unbekannt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

