BPOL NRW: Aus 3 Gramm Marihuana werden nach Durchsuchung über 2 Kilogramm - Bundespolizei nimmt zwei Drogenschmuggler fest

Aus 3 Gramm Marihuana werden nach Durchsuchung über 2 Kilogramm - Bundespolizei nimmt zwei Drogenschmuggler fest

Aachen

Am Mittwochabend hat eine Zivilstreife der Bundespolizei zwei Drogenschmuggler mit über 2 Kilogramm Marihuana in Aachen- Horbach festgenommen.

Die beiden Deutschen im Alter von 24- und 28-Jahren waren mit ihrem Fahrzeug am ehemaligen Grenzübergang in Horbach über die niederländisch-deutsche Grenze gefahren, als sie von einer Streife der Bundespolizei auf der Horbacher-Straße angehalten wurden. Schon beim Öffnen der Fahrertür kam den Beamten ein starker Cannabisgeruch entgegen. Auf die Nachfrage, ob sie Betäubungsmittel nach Deutschland eingeführt hätten, wurde den Beamten ein kleines Verschlusstütchen mit 3 Gramm Marihuana ausgehändigt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurden die Beamten schnell fündig, denn in einer Sporttasche fanden sie zwei schwarze Beutel mit 2,2 Kilogramm Marihuana in einem Schwarzmarktwert von ca. 10.000,- Euro. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und die beiden Männer festgenommen. Die Zollfahndung des Zollfahndungsamtes Essen wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und die beiden Männer und das Betäubungsmittel wenig später übergeben.

Heute sind beide Männer dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erlies eine Untersuchungshaft gegen den 24- und 28-Jährigen. Die Ermittlungen der Zollfahndung Aachen dauern zurzeit noch an.

