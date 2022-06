Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in der Nordstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0664

In der Nacht zum 15. Juni gerieten drei Männer in der Nordstadt in Streit. Ein 34-jähriger Dortmunder wurde bei der darauf folgenden Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Um ca. 0:15 Uhr rief ein 34-jähriger Dortmunder die Polizei zur Hilfe. In einem Mehrfamilienhaus der Schleswiger Straße sei der Mann mit zwei Bekannten in Streit geraten, woraufhin einer der Männer mit einem Soft-Air-Gewehr auf ihn geschossen habe. Der 34-jährige wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Kontrahenten flüchteten zunächst unerkannt.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um einen Streit im Drogenmilieu gehandelt hat. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

