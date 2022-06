POL-DO: Zusammenprall zwischen E-Scooter-Fahrer und Fußgängerin - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 656 Sowohl am Samstag (11. Juni) als auch am Sonntag (12. Juni) haben drei Täter jeweils gegen 4 Uhr Passanten an der Kaiserstraße unter Anwendung von Gewalt ausgeraubt. Am Samstag warteten zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre) aus Dortmund an der Haltestelle Funkenburg auf die nächste Bahn, als drei dunkel gekleidete Personen auf sie zukamen ...

