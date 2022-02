Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall - 3 Pkws, 1 Person leicht verletzt

Apolda/Oberroßla (ots)

Am Freitag gegen 16:20 Uhr musste die Fahrerin eines Pkw Mini One an der Einfahrt zum Kreisverkehr in Höhe des Gewerbegebietes Oberroßla verkehrsbedingt warten. In der Folge fuhren zwei weitere aus Richtung Rödigsdorf kommende Fahrer mit ihren Pkws aus Unachtsamkeit auf. An allen drei noch fahrbereiten Pkws entstand ein Gesamtschaden in fünftstelliger Höhe. Die Fahrerin des Mini One wurde leicht verletzt.

