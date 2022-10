Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kasse gegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat in einem Discounter an der Thomas-Mann-Straße am Dienstagabend (11.10.2022) in die geöffnete Kasse gegriffen und anschließend bei seiner Flucht die Kassiererin leicht verletzt. Der Unbekannte wollte gegen 20.50 Uhr eine Getränkedose bezahlen. Als sich die Kasse öffnete, griff er in diese hinein und erbeutete über 100 Euro Bargeld. Die Mitarbeiterin versuchte noch den Mann festzuhalten. Er kratzte sie allerdings und flüchtete anschließend. Der Mann soll zirka 19 Jahre alt, zwischen 175 und 180 Zentimeter groß sein und schulterlange, glatte, dunkle Haare haben. Er trug eine OP-Maske, einen dunklen Wintermantel mit Fell an der Kapuze, eine dunkelblaue Jogginghose sowie dunkle Schuhe der Marke Nike. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

