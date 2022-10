POL-S: Passantin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Montag (10.10.2022) eine 21 Jahre alte Frau im Bereich der Königsbau Passagen sexuell belästigt. Die junge Frau geriet gegen 17.15 Uhr mit dem Unbekannten in Streit, woraufhin der Mann sie beleidigte und ihr in den Intimbereich fasste. Anschließend flüchtete der Täter über die Königstraße in Richtung Hauptbahnhof. Der Täter war zirka 165 Zentimeter groß, zwischen 60 ...

