POL-S: Junge Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (10.10.2022) eine 21 Jahre alte Frau im Bereich der Königsbau Passagen sexuell belästigt. Die junge Frau geriet gegen 17.15 Uhr mit dem Unbekannten in Streit, woraufhin der Mann sie beleidigte und ihr in den Intimbereich fasste. Anschließend flüchtete der Täter über die Königstraße in Richtung Hauptbahnhof. Der Täter war zirka 165 Zentimeter groß, zwischen 60 und 70 Jahre alt und hatte eine sehr dürre Statur. Er trug einen runden Hut, ein kariertes Hemd sowie eine Lederjacke. Er hatte eine schwarze Tasche mit lila Akzenten bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

