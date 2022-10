Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrt nicht bezahlt und Fahrer geschlagen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (08.10.2022) einen 17 Jahre alten Mann festgenommen, der seine Taxifahrt nicht bezahlt und auf seiner Flucht einen 60 Jahre alten Taxifahrer verletzt haben soll. Der 17-Jährige war als Fahrgast gegen 04.30 Uhr in einem Taxi unterwegs, als er den 60-jährigen Fahrer im Bereich der Stammheimer Straße bat, anzuhalten. Der Jugendliche verließ das Fahrzeug und rannte los, ohne den ausstehenden Fahrtpreis zu bezahlen. Der 60-Jährige nahm die Verfolgung auf. Ihm gelang es schließlich den 17-Jährigen kurzfristig festzuhalten, woraufhin dieser auf den 60-Jährigen einschlug sodass ihm erneut die Flucht gelang. Alarmierte Beamte nahmen ihn kurz darauf an der Haltestelle Salzwiesen fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie den Tatverdächtigen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten.

