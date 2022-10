Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlichen bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (08.10.2022) in der Nähe des Rotebühlplatzes versucht, das Trikot eines 16 Jahre alten Jugendlichen zu rauben. Der 16-Jährige kam mit Freunden gegen 17.15 Uhr aus einem Restaurant an der Marienstraße, als fünf bis sechs Personen auf ihn zukamen. Einer der Unbekannten forderte den Jugendlichen auf, sein türkisches Trikot auszuziehen. Nachdem er dies ablehnte, packte ihn ein weiterer und riss ihm seine Halskette ab. Anschließend drängten ihn drei der Männer um eine Straßenecke, wo er nochmals unter Drohungen aufgefordert wurde, sein Trikot auszuziehen. Als Passanten hinzukamen gaben sie ihm die Halskette zurück und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

