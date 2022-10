Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In der Innenstadt bedroht und beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (08.10.2022) einen 20 Jahre alten Mann in der Bolzstraße beraubt und ihn dabei auch mit einer Pistole bedroht. Der 20-Jährige war gegen 02.50 Uhr in der Bolzstraße unterwegs, als er aus einer Gruppe heraus zu Boden gestoßen und am Boden liegend getreten worden sein soll. Einer der Männer bedrohte den 20 Jahre alten Mann mit einer Pistole und verlangte dessen Handy. Im Anschluss gingen die Männer in Richtung Schlossplatz davon. Bei der Gruppierung soll es sich um acht bis neun Männer im Alter zwischen 20 und 25 handeln, die schwarze Jacken trugen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

