POL-S: 19-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagabend (09.10.2022) am Kleinen Schlossplatz eine junge Frau sexuell belästigt. Die 18-Jährige befand sich gegen 18.20 Uhr mit zwei Freundinnen im Bereich des Abgangs zur Fürstenstraße, als sie der Täter unsittlich am Gesäß anfasste und anschließend in Richtung des Kleinen Schlossplatzes flüchtete. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt mit einer Körpergröße ...

