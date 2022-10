Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Junge Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagabend (09.10.2022) am Kleinen Schlossplatz eine junge Frau sexuell belästigt. Die 18-Jährige befand sich gegen 18.20 Uhr mit zwei Freundinnen im Bereich des Abgangs zur Fürstenstraße, als sie der Täter unsittlich am Gesäß anfasste und anschließend in Richtung des Kleinen Schlossplatzes flüchtete. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt mit einer Körpergröße von zirka 160 Zentimetern beschrieben. Dazu soll er dunkle Haare und kleine Augen haben. Während der Tat trug er eine hellbraune Hose und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

