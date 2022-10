POL-S: Kanaldeckel entfernt - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (08.10.2022) einen 20 Jahre alten Mann in der Bolzstraße beraubt und ihn dabei auch mit einer Pistole bedroht. Der 20-Jährige war gegen 02.50 Uhr in der Bolzstraße unterwegs, als er aus einer Gruppe heraus zu Boden gestoßen und am Boden liegend getreten worden sein soll. Einer der Männer bedrohte den 20 Jahre alten Mann mit einer Pistole und verlangte ...

mehr