Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Restaurant: Kamera erfasst Täter; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein bislang unbekannter Täter ist in der vergangenen Nacht in ein Restaurant in der Kasseler Innenstadt eingebrochen und hat eine Geldkassette samt Bargeld erbeutet. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können, der von einer Überwachungskamera erfasst wurde. Nach erster Auswertung der Bilder handelte sich um einen 40 bis 50 Jahre alten, 1,75 bis 1,85 Meter großen und schlanken Mann mit schulterlangen hellbraunen/ blonden Haaren und Bart ähnlich einem Ziegenbart, der ein helles T-Shirt und eine kurze Hose trug.

Der Einbruch in das Restaurant in der Straße "Die Freiheit", Ecke Wildemanngasse, hatte sich gegen 00:45 Uhr in der Nacht ereignet. Wie die später zum Tatort gerufene Streife des Kriminaldauerdienstes feststellte, hatte der Täter mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in das Lokal eingestiegen. Anschließend suchte er in dem Restaurant nach Wertsachen und brach die Kasse auf. Durch ein Küchenfenster flüchtete der Einbrecher letztlich mit seiner Beute nach draußen, wo sich seine Spur verliert.

Wer den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell