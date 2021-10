Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Doppeltes Pech bei Auffahrunfall

Ebersburg - Am Montag (18.10.) kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Auffahrunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand. Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer aus Ebersburg setzte in der Straße Mittbach, ohne auf den Verkehr zu achten, zurück und fuhr so auf den Mercedes eines dahinter wartenden 24-Jährigen aus Fulda auf. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dies wurde durch die aufnehmenden Beamten beanzeigt.

Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Eichenzell - Am Montag (18.10.) kam es gegen 9:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 9.300 Euro entstand. Eine 35-jährige Skoda-Octavia-Fahrerin aus Eichenzell befuhr den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Eichenzell-Löschenrod in Fahrtrichtung Fulda. Als sie auf den rechten und direkt danach auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah sie einen sich von hinten, auf dem linken Fahrstreifen nähernden 33-jährigen VW-Golf-Fahrer aus Motten. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Skoda. Der VW Golf wurde anschließend gegen die Mittelleitplanke gedrückt und kam dann zu Stehen. Der 33-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Ein Rotenburger Pkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug, einen grauen VW Kombi, am Dienstag (19.10.) in der Zeit von 15 bis 16 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Mündershäuser Straße geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß im Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 100 Euro zu kümmern. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

3. VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Homberg - Am Sonntag (17.10.), gegen 12 Uhr, parkte ein 49-jähriger Homberger seinen blauen Renault vor seinem Wohnhaus in der "Schloßstraße". Als er gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung im hinteren rechten Bereich. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Abbiegen und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

