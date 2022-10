Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Diebin in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (09.10.2022) eine 34 Jahre alte Frau im Bereich des Bahnhofs Bad Cannstatt festgenommen, die im Verdacht steht, einem 46 Jahre alten Passanten mehrere hundert Euro aus der Hosentasche gestohlen zu haben, wobei sie bei der Tatbegehung griffbereit Pfefferspray mit sich geführt haben soll. Die 34-Jährige sprach gegen 00.40 Uhr mehrere Personen, darunter auch den 46-Jährigen an und fragte unter anderem nach Bargeld und Zigaretten. Kurze Zeit später bemerkte der Mann, dass ihm Bargeld aus der Hosentasche fehlte. Alarmierte Beamte nahmen die Tatverdächtige kurz darauf fest und fanden bei ihr unter anderem auch das gestohlene Bargeld auf. Die einschlägig polizeibekannte slowakische Staatsangehörige wurde noch am Sonntag einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell