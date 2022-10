Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend (10.10.2022) in der Hauptstätter Straße von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der 81-jährige war mit seinem Renault gegen 20.00 Uhr in Richtung Charlottenplatz unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 32 von der Fahrbahn abkam, dabei die Mittelleitplanke durchbrach und auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zum Stehen kam. Zeugen bargen den Senior aus seinem Fahrzeug und begannen mit der Reanimation des Mannes. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge kann könnte ein medizinischer Notfall unfallursächlich sein. Während der Unfallaufnahme kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

