POL-S: In Bäckerei eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Montagmorgen (10.10.2022) in eine Bäckerei am Leonhardsplatz eingebrochen. Die Täter drückten kurz nach 02.00 Uhr mit Gewalt die Tür zu der Bäckerei auf und stahlen aus einem Kühlschrank rund 30 Getränkedosen. Im Anschluss flüchteten die beiden unerkannt. Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau sollen beide etwa 20 Jahre alt sein. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

