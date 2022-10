Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (10.10.2022) einen 52-jährigen Mann im Stuttgarter Westen festgenommen, welcher im Verdacht steht mit Drogen gehandelt zu haben. Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg kontrollierten Sonntagnacht (09.10.2022) einen 37-jährigen Autofahrer im Bereich Böblingen. Nachdem der Fahrer offenbar ohne Führerschein fuhr und mutmaßlich unter Einwirkung von Drogen stand, durchsuchten die Beamten anschließend seine Wohnung in Stuttgart. Hier trafen sie auf einen 52-jährigen Mann sowie eine 32-jährige Frau. In der Wohnung fanden sie unter anderem über 400 Gramm mutmaßliches Heroin, zirka 50 Gramm Kokain, verschiedene Gegenstände welche auf Rauschgifthandel schließen lassen sowie mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld, welches nach bisherigen Ermittlungen dem 52-Jährigen zugeordnet wird. Der einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag (10.10.2022) einem Haftrichter vorgeführt welcher den Haftbefehl erließ. Der 37-jährige Mann sowie die 32-jährige Frau wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

