Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Möhnesee (ots)

Am Montag kam es gegen 17.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Schnappweg. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Möhnesee fuhr mit ihrem VW in Richtung der Ortschaft Büecke und kam in einer Linkskurve von der regennassen Fahrbahn ab. Der Wagen geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(dk)

