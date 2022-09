POL-SO: Mit Luftgewehr auf Kater geschossen

Soest (ots) - Zum wiederholten Male brachen unbekannte Diebe in einen Imbisswagen auf dem Parkplatz in der Straße Am Bahnhof ein. Die Täter hebelten das Türschloss des Wagens auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie den Imbiss nach Wertsachen und entwendeten eine Tasche mit Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk) Rückfragenvermerk für ...

