Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall geht glimpflich aus

Kaiserslautern (ots)

Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Mittwochnachmittag in der Industriestraße. Hier kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 52-jährige Fahrradfahrer die Industriestraße in Richtung Kanalstraße entlang. Eine 25-jährige Autofahrerin parkte ihren Wagen gerade in der Straße. Sie öffnete so plötzlich die Tür, dass der Fahrradfahrer nicht mehr bremsen oder ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radler verletzte sich leicht am Knie. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell