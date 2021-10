Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher lösen Alarm aus

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren am späten Dienstagabend in der Steinstraße aktiv. Kurz vor 23 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruchalarm in einer öffentlichen Einrichtung informiert.

Die Streife, die zuerst vor Ort eintraf, fand im Erdgeschoss ein geöffnetes Fenster. In den dahinter liegenden Büroräumen entdeckten die Beamten auch einen geöffneten Schrank sowie geöffnete Geldkassetten.

Die unbefugten Eindringlinge hielten sich nicht mehr im Gebäude auf; sie hatten offenbar wegen des Alarms die Flucht ergriffen. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

