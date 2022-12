Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrunken Auto gefahren; Verkehrsunfälle; Einbruch; Auseinandersetzung; Falschfahrer auf B27

Reutlingen (ots)

Führerscheine beschlagnahmt

Zwei deutlich alkoholisierte Autofahrerinnen hat das Polizeirevier Reutlingen am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor zwölf Uhr fiel einer Zeugin ein unsicher fahrender VW auf, weshalb die Frau den Notruf wählte. Bei der Kontrolle in der Föhrstraße stellten die Beamten dann fest, dass die 58-jährige Fahrerin alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von rund 2,5 Promille. Ebenfalls nach einem Zeugenhinweis kontrollierten die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr in der Bismarckstraße dann eine 44 Jahre alte Pkw-Lenkerin. Bei ihr zeigte das Atemalkoholgerät einen vorläufigen Wert von deutlich über 3,5 Promille an. Beide Frauen mussten eine Blutprobe abgeben und ihren Führerschein aushändigen. (mr)

Reutlingen (RT): Polizeieinsatz im Stadtgebiet

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, an den Listplatz ausgerückt. Zuvor waren der Polizei über Notruf dort zwei Männer mit einer vermeintlichen Schusswaffe gemeldet worden. Nachdem die beiden Personen im Park nicht mehr angetroffen werden konnten und sie diesen offenbar in Richtung Busbahnhof verlassen hatten, wurde der angrenzende Kronprinzenbau mit negativem Ergebnis durchsucht. Zeitgleich meldete sich der Anrufer erneut. Daraufhin konnten die beiden gesuchten Männer, ein 50-Jähriger und sein 61 Jahre alter Begleiter, in der Straße Unter den Linden angetroffen und kontrolliert werden. Ein entsprechender Gegenstand konnte weder bei einer Durchsuchung der beiden Männer und ihrer mitgeführten Gegenstände noch bei einer Absuche der näheren Umgebung aufgefunden werden. (rn)

Wernau (ES): Radfahrer verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Kirchheimer Straße erlitten. Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 75 Jahre alte VW-Lenkerin von der Max-Eyth-Straße herkommend in den Kreisverkehr mit der Kirchheimer Straße ein, worauf es dort zur Kollision mit einem 60-jährigen Radler kam. Der Mann stürzte in der Folge zu Boden. Vom Rettungsdienst wurde er anschließend vor Ort versorgt, worauf er seine Fahrt fortsetzen konnte. Sachschaden war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Esslingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Wohnhaus im Schlosserweg in Wiflingshausen ist am Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.50 Uhr hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte dadurch ins Innere. Dort suchte er nach möglichem Diebesgut, wobei er nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht fündig wurde. Allerdings richtete der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Beteiligter eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag an der Kreuzung Eichendorffstraße/Schulze-Delitzsch-Straße erlitten. Eine 34-Jährige war gegen zwölf Uhr mit ihrem Skoda Superb auf der Eichendorffstraße in Richtung Schulze-Delitzsch-Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung wollte sie nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt in Richtung Neuffener Straße fahrenden Audi A4 eines 20-Jährigen. Dieser erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Beide beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. (rn)

Mössingen (TÜ): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Richard-Burkhardt-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge war es dort kurz vor drei Uhr zwischen einem 26 Jahre alten Bewohner und dessen 41-jährigen Mitbewohner, der sich in Begleitung drei noch unbekannter Männer befand, zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Sowohl der 26-Jährige als auch sein Mitbewohner wurden dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden alkoholisierten Männer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 41-Jährige wurde nach Abschluss der medizinischen Versorgung in Gewahrsam genommen. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen, insbesondere auch zu den drei unbekannten Männern, die noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte geflüchtet waren, aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Kollision zwischen Auto und Radfahrer

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Donnerstagnachmittag in der Gartenstraße gekommen. Gegen 15.40 Uhr fuhr dort ein 55 Jahre alter Mann mit einem Opel in Richtung Industriegebiet Siebenlinden und wollte nach rechts auf den Parkplatz einer Apotheke abbiegen. Dabei stieß der Pkw mit einem 64-jährigen Radfahrer zusammen, der auf dem Fahrradweg in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radler wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte danach zu Boden. Er erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 1.200 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Falschfahrer auf B 27 (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu einem Falschfahrer am Donnerstagabend auf der B 27. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein noch unbekannter Pkw-Lenker gegen 19.08 Uhr auf die Abfahrt der B 27 bei Engstlatt/Ostdorf ab, schleifte über diese auf die Richtungsfahrbahn nach Balingen auf und fuhr als sogenannter Falschfahrer in Richtung Hechingen. Mehrere Zeugen wählten daraufhin den Notruf. Außerdem wurden auf der Bundesstraße mindestens zwei Autofahrer gefährdet, die bei einem regulären Überholmanöver zur Verhinderung einer Frontalkollision ausweichen mussten. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Unbekannte Pkw-Lenker nicht mehr angetroffen werden. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich offenbar um einen silberfarbenen Mercedes mit BB-Kennzeichen. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-616 zu melden. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Zwei Verletzte, zwei abgeschleppte Fahrzeuge und ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag. Die 30 Jahre alte Fahrerin eines Seat war gegen 12.35 Uhr auf der K 7122 von Binsdorf herkommend unterwegs und wollte die L 390 geradeaus überqueren. Auf der Landesstraße kollidierte der Seat mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Multivan eines 56-Jährigen, der von Heiligenzimmern in Richtung Rosenfeld fuhr. Nach der Kollision geriet der VW ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dortiges Gebäude. Beide Personen erlitten wie bislang bekannt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst musste nicht angefordert werden. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Hechingen (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall zwischen Hechingen und Bodelshausen

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 42.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der K7107. Ein 92-Jähriger befuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem 5er BMW die Kreisstraße in Richtung Hechingen. Zwischen den Abzweigungen nach Bechtoldsweiler und Sickingen geriet er mit seinem Wagen im Bereich einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wo sein Pkw mit dem entgegenkommenden BMW eines 49-Jährigen kollidierte. Der 5er BMW wurde in der Folge nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen und schleuderte anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn. Der 3er BMW wurde in die rechten Leitplanken gedrückt und dabei derart deformiert, dass der 49-Jährige in seinem Pkw eingeschlossen wurde. Der 92 Jahre alte Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Männer mussten von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt war, aus ihren Autos befreit werden. Während der 92-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde der 49-Jährige mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Beide Pkw mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten, für die auch die Straßenmeisterei vor Ort gekommen war, musste die Strecke voll gesperrt werden. Die Unfallstelle war gegen 20 Uhr geräumt. (rn)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat sich eine 33-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der K7141 zugezogen. Die Frau war mit ihrem Skoda gegen 13.25 Uhr von der Abzweigung nach Pfeffingen in Richtung Stich unterwegs. Dabei kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und prallte gegen eine Mauer. Anschließend überschlug sich der Wagen und kam auf der Straße auf den Rädern zum Stehen. Die 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. (rn)

