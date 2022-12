Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 22-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Esslingen (ES):

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des unerlaubten bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 22-Jährigen, der in der Nacht zum Donnerstag (22.12.2022) in einer Wohnung auf einen 17-Jährigen eingeschlagen haben soll. Der einschlägig vorbestrafte Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der 17-Jährige gegen 0.30 Uhr in der Wohnung des Tatverdächtigen auf, als es zum Streit zwischen den Beiden kam. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 22-Jährige mehrmals mit einer Machete auf den Jüngeren eingeschlagen haben. Diesem gelang die Flucht aus der Wohnung und zum Polizeirevier Esslingen. Von dort wurde der Rettungsdienst verständigt, der den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus brachte.

Der 22-jährige Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung durch die Polizei festgenommen werden. Die Machete wurde beschlagnahmt. Weiterhin fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe und über 100 Gramm Marihuana.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Festgenommene, der deutscher und türkischer Staatsangehöriger ist, am Donnerstag beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell