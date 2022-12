Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auf Gegenfahrspur geraten; Einbrüche; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Fußgänger kontra Pkw

Schwere Verletzungen hat ein 66 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Stuttgarter Straße erlitten. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 18.45 Uhr mit seinem Hyundai die Straße ortsauswärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 66 Jahre alten Fußgänger, der auf Höhe der Hausnummer 80 die Straße offenbar überqueren wollte. Der Mann stürzte in der Folge zu Boden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Unfallstelle konnte gegen 22.40 Uhr wieder freigegeben werden. (rn)

Dettingen/Erms (RT): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 13.12.2022 / 16.23 Uhr

Eine 54 Jahre alte Fußgängerin, die am Morgen des 13. Dezember 2022 bei einem Verkehrsunfall in der Uracher Straße schwer verletzt wurde, ist am Donnerstag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, war die Frau zwischen stehenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrspur in Richtung Dettingen getreten, wo es zum Zusammenstoß mit einem BMW kam. Die 54-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Donnerstag verstarb. (rn)

Lenningen (ES) / Römerstein (RT): Mehrmals auf Gegenfahrspur geraten (Zeugenaufruf)

Zeugen zur Fahrt eines Seniors am Mittwochnachmittag von Lenningen über Grabenstetten nach Römerstein sucht das Polizeirevier Metzingen. Gegen 17.50 Uhr fuhr der 86-Jährige mit seinem silbernen VW Golf auf der B465 von Oberlenningen kommend nach Grabenstetten und von dort weiter in Richtung Römerstein. Hierbei soll er mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten sein, weshalb entgegenkommende Autofahrer ausweichen und abbremsen mussten. Auf der B28, auf Höhe der Abzweigung nach Böhringen soll der Mann unvermittelt auf die Linksabbiegespur gewechselt und in der Folge eine Verkehrsinsel überfahren haben. Nur durch starkes Abbremsen ihres VW Golfes, konnte eine 59 Jahre alte Frau, die bereits auf der Linksabbiegespur gefahren war, eine Kollision verhindern. Der 86-Jährige setzte seine Fahrt noch bis Donnstetten fort, wo er im Vorgarten eines Grundstücks zwei Pflanzen touchierte, bevor er durch eine Polizeistreife kontrolliert werden konnte. Da sein Fahrzeug frische Unfallschäden aufwies, wird geprüft, ob der Senior auf seiner Fahrtstrecke Verkehrsunfälle verursacht haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (sm)

Esslingen (ES): Einbrüche in Rüdern

In zwei Einfamilienhäuser in Rüdern ist im Lauf des Mittwochnachmittags eingebrochen worden. Zwischen 15.45 Uhr und 18 Uhr gelangte der Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand über ein wohl gekipptes Fenster ins Innere eines Gebäudes im Eglisweg. In der Straße Hinterer Holzweg beschädigte er eine Glastür. In beiden Häusern suchte der Einbrecher im Anschluss nach Stehlenswertem. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Zu zweit auf E-Scooter unterwegs und gestürzt

Leichte Verletzungen haben sich zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren in der Nacht zum Donnerstag beim Sturz von einem E-Scooter in der Steinlachallee zugezogen. Sie waren gegen Mitternacht dort verbotenerweise zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs, gerieten ins Rutschen und stürzten auf den Asphalt. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, den Älteren brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am E-Scooter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. (sm)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Donnerstag auf der Eberhardsbrücke. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sich gegen 3.15 Uhr eine Personengruppe dort auf und es kam zu einem handgreiflichen Streit zwischen einem 25-Jährigen und einem 16-Jährigen. Hierbei soll auch eine Flasche als Schlagmittel eingesetzt worden sein. Beide Männer zogen sich nach jetzigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Bisingen (ZAK): 42-Jährigen in Gewahrsam genommen

Ein 42-Jähriger musste Mittwochabend, gegen 21.15 Uhr, von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der offenbar alkoholisierte Mann hatte zuvor an einer fremden Haustür in der Marienburgstraße geklopft und soll dabei einen Stock bei sich geführt haben. Anwohner verständigten daraufhin die Polizei. Da sich der verbal aggressive Mann bei einer anschließenden Personenkontrolle weigerte, seine Personalien anzugeben, wurde er erfolglos nach entsprechenden Ausweisdokumenten durchsucht. Als der 42-Jährige auf einen Polizeibeamten zuging und nach dessen Ausrüstungsgegenständen griff, musste er zu Boden gebracht und es mussten ihm Handschließen angelegt werden. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Mann wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht. Dort wurde er von einem Arzt untersucht. Die Einsatzkräfte, nach denen der 42-Jährige auf dem Weg zum Revier getreten hatte, blieben unverletzt. (rn)

