POL-BI: Fünf Pkw auf Parkplatz beschädigt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sieker- Ein Täter nutzte am Mittwoch, 16.11.2022, das Entladen einer LKW-Ladung, um Wertsachen des Fahrers zu stehlen. Ein 60-jähriger Bielefelder fuhr seinen LKW zwecks Entladung gegen 10:55 Uhr rückwärts an die Laderampe eines Discounters an der Detmolder Straße, nahe der Straße Am Ellernkamp. Anschließend begann er den LKW zu entladen. Während der Arbeiten entwendete ein ...

mehr